В Воронеже показали, как будет выглядеть концертный зал после реконструкции

СЕГОДНЯ 10:27 2019-03-07T10:32:28+03:00

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«Комсомолка» уже писала, что в 2019 году начнется реконструкция концертного зала и смотровой площадки возле него. Как изменится прилегающая к ВКЗ территория показали на дизайн-проекте, который разработал «Нормативно-проектный центр». Естественно, она будет решена в стилистике обновленной Советской площади. В целом внешний вид ВКЗ сохранят - цветовая гамма здания останется прежней.

фото «Нормативно-проектный центр».

Первым делом займутся капремонтом кровли и фасада, заменят окна и систему вентиляции, благоустроят входную группу (обновят двери с сохранением их внешнего вида, над козырьком центрального входа установят информационный экран) и прилегающую территорию со стороны Советской площади. Отремонтируют подпорные стены, ступени, пандус и основание под площадку входной группы. Лестницы и площадки вокруг здания облицовку красным и серым гранитом. Создадут водоотводную систему, чтобы не скапливались лужи после дождя. На террасе сделают кафе. Старые фонари заменят на подобные тем, которые установлены на Советской площади. Вокруг здания высадят остролистный клен, горную сосну, туи, рябины и кустарники.

На втором этапе собираются отремонтировать встроенные подсобные помещения и обновить смотровую площадку. А на третьем - планируют сделать капремонт внутренней части концертного зала, обновить сценическое оборудование и интерьеры, заменить систему инженерно-технического обеспечения здания.

Напомним, здание начали строить в 1970-х годах и закончили в начале 2000-х.

фото «Нормативно-проектный центр».

фото «Нормативно-проектный центр».

ИСТОЧНИК KP.RU