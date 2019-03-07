Мой двор – моя крепость
В последние годы в России набирают популярность давно зарекомендовавшие себя на Западе жилые кварталы, в проекте которых предусмотрены дворы, свободные от автомобилей
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При выборе жилья современный покупатель думает уже не только о своих персональных квадратных метрах, он выбирает качество будущей жизни. В последние годы в России набирают популярность давно зарекомендовавшие себя на Западе жилые кварталы, в проекте которых предусмотрены дворы, свободные от автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU