2019-03-07T09:54:57+03:00
Общество

Мой двор – моя крепость

В последние годы в России набирают популярность давно зарекомендовавшие себя на Западе жилые кварталы, в проекте которых предусмотрены дворы, свободные от автомобилей
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При выборе жилья современный покупатель думает уже не только о своих персональных квадратных метрах, он выбирает качество будущей жизни. В последние годы в России набирают популярность давно зарекомендовавшие себя на Западе жилые кварталы, в проекте которых предусмотрены дворы, свободные от автомобилей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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