Побил рекорд: воронежский полицейский запросил с предпринимателя 4 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:46 2019-03-07T09:46:09+03:00

Коррупционных дел на такие суммы еще не было в регионе

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Борец с коррупцией погорел на коррупции. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере против оперуполномоченного УЭБ и ПК ГУ МВД России по Воронежской области. Полицейский потребовал от предпринимателя деньги за «непроверку» деятельности его фирмы. Причем сумма оказалась баснословной - 4 млн рублей. Коррупционных дел на такие суммы еще не было в регионе.

Опер собирался взять деньги с бизнесмена через посредника, при их передаче его задержали следователи совместно с сотрудниками УФСБ России по Воронежской области. На рабочем месте полицейского уже провели обыск, сообщили в региональном следственном управлении СК России.

- Проводится проверка, если вина полицейского будет доказана, его уволят из органов внутренних дел, он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, - отметили в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU