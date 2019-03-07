Побил рекорд: воронежский полицейский запросил с предпринимателя 4 млн рублей
Борец с коррупцией погорел на коррупции. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере против оперуполномоченного УЭБ и ПК ГУ МВД России по Воронежской области. Полицейский потребовал от предпринимателя деньги за «непроверку» деятельности его фирмы. Причем сумма оказалась баснословной - 4 млн рублей. Коррупционных дел на такие суммы еще не было в регионе.
Опер собирался взять деньги с бизнесмена через посредника, при их передаче его задержали следователи совместно с сотрудниками УФСБ России по Воронежской области. На рабочем месте полицейского уже провели обыск, сообщили в региональном следственном управлении СК России.
- Проводится проверка, если вина полицейского будет доказана, его уволят из органов внутренних дел, он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, - отметили в ГУ МВД по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU