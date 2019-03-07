2019-03-07T09:05:43+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет музыкальный фестиваль, посвященный наследию Ростроповичей

На него приедут музыканты с мировым именем
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

10 марта в Воронеже стартует второй Международный фестиваль «От Ростроповичей к современности». Выявлять молодые таланты будут по 1 апреля в музыкальном колледже имени Ростроповичей, который носит имя представителей прославленной династии с 2002 года (одно из старейших учебных заведений России в 2019 году отмечает 115-летие со дня основания).

В фестивале примут участие юные исполнители детских школ искусств и музыкальных школ и колледжей, а также профессиональные музыкальные коллективы и солисты из России и других стран.

В программе кроме конкурсных выступлений мастер-классы, концерты, творческие встречи, лекции и экскурсии. На форум приедут известные музыканты с мировым именем, лауреаты международных конкурсов Денис Шаповалов (виолончель), профессор Московской консерватории имени Чайковского Александр Вершинин (фортепиано), солистка Мариинского театра Антонина Весенина, Андрей Ситников (скрипка).

На концертах вместе с Воронежским академическим симфоническим оркестром под управлением Игоря Вербицкого и Воронежским молодежным симфоническим оркестром под руководством Юрия Андросова выступят студенты колледжа имени Ростроповичей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже нелегальных тоговцев цветами на улицах штрафуют на суммы от 2 до15 тысяч рублей
В Воронеже с припаркованных машин скручивают болты
В Воронеже голубь решил на халяву прокатиться на крыше «Лады»
В воронежскую кондитерскую фабрику инвестируют 175 млн рублей
Суд запретил воронежской пекарне включать музыку
Воронежец угнал «Дэу Матиз» в рассрочку
В Воронежской области в колонию парень пытался забросить 15 мобильных телефонов
Владимир Лещенко стал новым мэром Нововоронежа
В Воронеже бывший сотрудник угнал из автосервиса мотоцикл «Хонда»
В Воронежской области зэк сразу после освобождения ограбил и изнасиловал девушку
Раздельный сбор отходов позволит уменьшить платежи воронежцев за вывоз мусора
В Воронежской области ограничили движение фур по дорогам регионального значения
В Воронеже исполнят хиты из 12 мировых мюзиклов
В Воронеже лед, сорвавшийся с крыши здания Следственного комитета, едва не убил девушку
ДиДюЛя сыграет в Воронеже с симфоническим оркестром
Воронежцам споет Сергей Трофимов
Губернатор Воронежской области подарил часы начальнику регионального ГУ МВД
Модель транспортной схемы Воронежа обойдет в 16 миллионов
Второй брак для воронежца снова закончился убийством жены
Война с "зайцами": на воронежских платных участках гибкие шлагбаумы будут менять на жесткие
Мультик воронежских аниматоров «Снежная Королева: Зазеркалье» побил рекорды проката в Болгарии
Воронежский чиновник брал деньги с предпринимателей, чтобы внеплановые проверки стали плановыми