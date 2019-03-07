В Воронеже пройдет музыкальный фестиваль, посвященный наследию Ростроповичей

СЕГОДНЯ 09:05 2019-03-07T09:05:43+03:00

На него приедут музыканты с мировым именем

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10 марта в Воронеже стартует второй Международный фестиваль «От Ростроповичей к современности». Выявлять молодые таланты будут по 1 апреля в музыкальном колледже имени Ростроповичей, который носит имя представителей прославленной династии с 2002 года (одно из старейших учебных заведений России в 2019 году отмечает 115-летие со дня основания).

В фестивале примут участие юные исполнители детских школ искусств и музыкальных школ и колледжей, а также профессиональные музыкальные коллективы и солисты из России и других стран.

В программе кроме конкурсных выступлений мастер-классы, концерты, творческие встречи, лекции и экскурсии. На форум приедут известные музыканты с мировым именем, лауреаты международных конкурсов Денис Шаповалов (виолончель), профессор Московской консерватории имени Чайковского Александр Вершинин (фортепиано), солистка Мариинского театра Антонина Весенина, Андрей Ситников (скрипка).

На концертах вместе с Воронежским академическим симфоническим оркестром под управлением Игоря Вербицкого и Воронежским молодежным симфоническим оркестром под руководством Юрия Андросова выступят студенты колледжа имени Ростроповичей.

ИСТОЧНИК KP.RU