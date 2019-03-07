2019-03-07T08:15:42+03:00
Общество

В Воронеже нелегальных тоговцев цветами на улицах штрафуют на суммы от 2 до15 тысяч рублей

Чиновники провели рейд и нашли незаконные прилавки на Заставе, Кольцовской, Южно-Моравской
Ярослав ИВАНОВ
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фото мэрии Воронежа.фото мэрии Воронежа.
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Перед 8 марта в Воронеже проверили незаконную уличную торговлю цветами. Чиновники мэрии вместе с полицейскими и сотрудниками Россельхознадзора провели целый рейд по городским улицам и нашли нарушения.

С цветами все в порядке с точки зрения безопасности, большая их часть выращена в садоводческих хозяйствах Воронежской области. А вот с разрешениями у уличных продавцов не все так радужно.

На пересечении Плехановской и Донбасской у Заставы женщина торговала тюльпанами, мимозами и цветами в горшочках без разрешения - на раскладном прилавке. Продавщице пришлось ретироваться, ее ждет штраф, как и остальных незаконных торговцев - улице Кольцовской, на Южно-Моравской, недалеко от остановки «Шендрикова» - им придется заплатить от 2 до 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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