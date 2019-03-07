В Воронеже нелегальных тоговцев цветами на улицах штрафуют на суммы от 2 до15 тысяч рублей
Перед 8 марта в Воронеже проверили незаконную уличную торговлю цветами. Чиновники мэрии вместе с полицейскими и сотрудниками Россельхознадзора провели целый рейд по городским улицам и нашли нарушения.
С цветами все в порядке с точки зрения безопасности, большая их часть выращена в садоводческих хозяйствах Воронежской области. А вот с разрешениями у уличных продавцов не все так радужно.
На пересечении Плехановской и Донбасской у Заставы женщина торговала тюльпанами, мимозами и цветами в горшочках без разрешения - на раскладном прилавке. Продавщице пришлось ретироваться, ее ждет штраф, как и остальных незаконных торговцев - улице Кольцовской, на Южно-Моравской, недалеко от остановки «Шендрикова» - им придется заплатить от 2 до 15 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU