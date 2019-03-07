В Воронеже голубь решил на халяву прокатиться на крыше «Лады»
В Воронеже на видео попало удивительное путешествие голубя на «Ладе Ларгус» в центре города. Птица оседлала авто и чувствовала себя на нем вполне комфортно даже во время движения. Ролик опубликовали в популярной группе в соцсети накануне.
Сначала авторы видео сомневались, останется ли голубь сидеть на машине после того, как она отправится в путь на разрешающий сигнал светофора. Каково же было их удивление, когда птица осталась на месте и отважно справлялась с потоками воздуха, сидя на крыше. Мужчины даже пошутили над тем, что голубь вызвал машину, как такси для себя.
В комментариях к видео горожане назвали путешественника халявщиком.
- Зачем летать, если можно так кататься, - написали воронежцы.
ИСТОЧНИК KP.RU