В Воронеже с припаркованных машин скручивают болты

СЕГОДНЯ 07:00 2019-03-07T07:00:33+03:00

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В Воронеже с припаркованных автомобилей скручивают болты. Об этом в популярной группе в соцсети рассказали местные жители.

По словам горожанина, он припарковал машину на ночь в Шилово. Утром, отправившись на работу, мужчина услышал стук. Звук раздавался от колес.

- Остановился, вышел, начал проверять. Оказалось, что левое переднее колесо автомобиля было раскручено практически полностью. Колесо держалось на последнем болте, - рассказал воронежец.

При этом местный житель уверен, что вечером с машиной было все в порядке. К тому же разом все болты не могли одновременно раскрутиться.

- Значит кто-то его раскрутил, - подытожил автолюбитель. - Будьте осторожны и предупредите всех, кого знаете. Если кто-то начал серьезно этим баловаться, закончиться все может травмами и жертвами, особенно, если колесо отвалится на трассе.

ИСТОЧНИК KP.RU