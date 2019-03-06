Суд запретил воронежской пекарне включать музыку
Не долго музыка играла в пекарне «Добропек», что расположена на улице 20-летия Октября, в доме №105/2. А, может быть, наоборот слишком долго? Так что местный житель в итоге обратился в Роспотребнадзор с просьбой заглянуть в ИП Акулова А.Ю. Специалисты замерили уровень звукового давления при работе музыкального оборудования.
- По результатам измерений при работе музыкального оборудования пекарни, эквивалентный и максимальный уровень звука превышает ПДУ, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения и негативно влияет на условия проживания, - сообщили в управлении.
Советский районный суд в итоге вынес решение об административном приостановлении деятельности музыкального оборудования организации на 30 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению.
ИСТОЧНИК KP.RU