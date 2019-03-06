Воронежец угнал «Дэу Матиз» в рассрочку

СЕГОДНЯ 19:13 2019-03-06T19:13:22+03:00

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В августе 2016 года в дежурную часть полиции обратилась 27-летняя жительница Верхнехавского района. Женщина разместила объявление о продаже автомобиля «Дэу Матиз». 6 августа в село Большая Приваловка на улицу Мира приехал покупатель.

38-летний житель Воронежа осмотрел автомобиль и решил его купить. Вот только денег у мужчины не было. Однако он договорился о покупке автомобиля в рассрочку. Мужчина отдал 20 тысяч рублей и написал расписку, что обязуется в течение шести месяцев выплатить оговоренную сумму. После этого мужчина забрал автомобиль и перестал выходить на связь.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Долго «покупателя» не удавалось найти. Однако полицейские выяснили, что он работает водителем такси. Вором был 38-летний воронежец. Мужчина признался, что через два месяца продал автомобиль в Кантемировском районе. Теперь же ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU