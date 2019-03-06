2019-03-06T18:55:56+03:00
Происшествия

В Воронежской области в колонию парень пытался забросить 15 мобильных телефонов

Однако попытка не увенчалась успехом
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Телефоны не дошли до адресатовТелефоны не дошли до адресатовФото: с сайта УФСИН РФ по Воронежской области
Изменить размер текста:

5 марта сотрудники исправительной колонии №8, которая расположена в городе Россоши, задержали 25-летнего парня. Этот молодой человек пытался перебросить на территорию колонии сразу 15 мобильных телефонов: тут были и самые дешевые кнопочные модели и даже смартфоны.

Кроме того, в «посылке» было пять гарнитур к мобильным телефонам и 24 пачки дрожжей.

- В отношении задержанного лица составлен материал об административном правонарушении, который будет передан в суд, - сообщили в пресс-службе УФСИН.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежец угнал «Дэу Матиз» в рассрочку
Владимир Лещенко стал новым мэром Нововоронежа
В Воронеже бывший сотрудник угнал из автосервиса мотоцикл «Хонда»
В Воронежской области зэк сразу после освобождения ограбил и изнасиловал девушку
Раздельный сбор отходов позволит уменьшить платежи воронежцев за вывоз мусора
В Воронежской области ограничили движение фур по дорогам регионального значения
В Воронеже исполнят хиты из 12 мировых мюзиклов
В Воронеже лед, сорвавшийся с крыши здания Следственного комитета, едва не убил девушку
ДиДюЛя сыграет в Воронеже с симфоническим оркестром
Воронежцам споет Сергей Трофимов
Губернатор Воронежской области подарил часы начальнику регионального ГУ МВД
Модель транспортной схемы Воронежа обойдет в 16 миллионов
Второй брак для воронежца снова закончился убийством жены
Война с "зайцами": на воронежских платных участках гибкие шлагбаумы будут менять на жесткие
Мультик воронежских аниматоров «Снежная Королева: Зазеркалье» побил рекорды проката в Болгарии
Воронежский чиновник брал деньги с предпринимателей, чтобы внеплановые проверки стали плановыми