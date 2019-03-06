В Воронежской области в колонию парень пытался забросить 15 мобильных телефонов

СЕГОДНЯ 18:55 2019-03-06T18:55:56+03:00

Телефоны не дошли до адресатов Фото: с сайта УФСИН РФ по Воронежской области

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5 марта сотрудники исправительной колонии №8, которая расположена в городе Россоши, задержали 25-летнего парня. Этот молодой человек пытался перебросить на территорию колонии сразу 15 мобильных телефонов: тут были и самые дешевые кнопочные модели и даже смартфоны.

Кроме того, в «посылке» было пять гарнитур к мобильным телефонам и 24 пачки дрожжей.

- В отношении задержанного лица составлен материал об административном правонарушении, который будет передан в суд, - сообщили в пресс-службе УФСИН.

ИСТОЧНИК KP.RU