В Воронежской области в колонию парень пытался забросить 15 мобильных телефонов
Однако попытка не увенчалась успехом
Телефоны не дошли до адресатовФото: с сайта УФСИН РФ по Воронежской области
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5 марта сотрудники исправительной колонии №8, которая расположена в городе Россоши, задержали 25-летнего парня. Этот молодой человек пытался перебросить на территорию колонии сразу 15 мобильных телефонов: тут были и самые дешевые кнопочные модели и даже смартфоны.
Кроме того, в «посылке» было пять гарнитур к мобильным телефонам и 24 пачки дрожжей.
- В отношении задержанного лица составлен материал об административном правонарушении, который будет передан в суд, - сообщили в пресс-службе УФСИН.
ИСТОЧНИК KP.RU