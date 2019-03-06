2019-03-06T18:29:05+03:00
Общество

Владимир Лещенко стал новым мэром Нововоронежа

Его выбрали по итогам голосования депутатов
Олег ИВАНОВ
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6 марта на очередном заседании Нововоронежской городской Думы прошли выборы главы администрации. По итогам конкурса 23 депутатам для голосования были представлены кандидатуры и.о.главы администрации Владимира Лещенко (35 баллов конкурсной комиссии) и руководителя МБУ «АСЦ» Игоря Пешкова (30 баллов конкурсной комиссии).

- Претенденты на должность выступили с программными докладами, общими темами программ были планы по привлечению в город инвесторов и диверсификации экономики, участию в региональных и федеральных проектах, а также в проектах ГК «Росатом», а также планы по продолжению благоустройства, - сообщили в пресс-службе мэрии Нововоронежа.

По итогам голосования главой был избран Владимир Лещенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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