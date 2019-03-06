В Воронеже бывший сотрудник угнал из автосервиса мотоцикл «Хонда»
Руководитель одного из автосервисов, расположенных на улице Ростовской, пришел утром на работу и обнаружил взломанные ворота и поврежденный замок на входной двери. Из офиса кто-то украл 10 тысяч рублей, а с территории автосервиса угнал мотоцикл «Хонда».
Полицейские быстро нашли вора: им оказался 34-летний бывший работник автосервиса. В отделе полиции, он признался, что оказался в трудном материальном положении, вот и нашел такой выход.
Ущерб он возместил, а похищенный мотоцикл вернул владельцу. Однако все равно возбуждено уголовное дело по статье «Кража». А это до 5 лет тюрьмы. Сейчас же мужчина находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU