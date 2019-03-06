2019-03-06T18:16:20+03:00
Происшествия

В Воронеже бывший сотрудник угнал из автосервиса мотоцикл «Хонда»

А также прихватил 10 тысяч рублей из кассы
Олег ИВАНОВ
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Руководитель одного из автосервисов, расположенных на улице Ростовской, пришел утром на работу и обнаружил взломанные ворота и поврежденный замок на входной двери. Из офиса кто-то украл 10 тысяч рублей, а с территории автосервиса угнал мотоцикл «Хонда».

Полицейские быстро нашли вора: им оказался 34-летний бывший работник автосервиса. В отделе полиции, он признался, что оказался в трудном материальном положении, вот и нашел такой выход.

Ущерб он возместил, а похищенный мотоцикл вернул владельцу. Однако все равно возбуждено уголовное дело по статье «Кража». А это до 5 лет тюрьмы. Сейчас же мужчина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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