2019-03-06T18:01:38+03:00
Происшествия

В Воронежской области зэк сразу после освобождения ограбил и изнасиловал девушку

Сидел он за похожие преступления
Юрий КОЗЛОВ
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Место преступления - автомобильный мост через Тормосовку.Место преступления - автомобильный мост через Тормосовку.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины. Его обвиняют сразу по трем статьям УК.

6 декабря 2018 года мужчина вышел на свободу после того, как отсидел за изнасилование и грабеж. Погулял он всего четыре дня. Ранним утром 10 декабря в Лисках бывший зэк напал на улице Первомайской на 33-летнюю женщину, местную жительницу. Он затащил ее под мост через реку Тормосовку, избил ее, отобрал деньги, а потом изнасиловал свою жертву и убежал.

- Мужчину объявили в розыск. 19 декабря его задержали полицейские в Ростовской области и доставили его в Лиски. Рецидивист признал свою вину. Его арестовали. Вину мужчины также подтверждают данные судебных экспертиз, - рассказал руководитель следственного отдела по городу Лиски регионального следственного управления СК России Александр Волокитин. - Ему предстоит отвечать перед судом по ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой», п.«б» ч.2 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и п.«б» ч.2 ст.131 УК РФ «Изнасилование».

ИСТОЧНИК KP.RU

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