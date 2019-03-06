2019-03-06T17:56:50+03:00
Общество

Раздельный сбор отходов позволит уменьшить платежи воронежцев за вывоз мусора

Изменение платы за обращение с ТКО в перспективе зависит от формирования экологической культуры, уверен председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. И региональный парламент готов подключиться к организации этого процесса
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Парламентариям о внедрении новой системы и ряде вопросов, которые выявились с началом ее действия, в рамках проекта «часа исполнительной власти» рассказала руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Галина Смирнова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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