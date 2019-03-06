СЕГОДНЯ 17:56 2019-03-06T17:56:50+03:00

Раздельный сбор отходов позволит уменьшить платежи воронежцев за вывоз мусора

Изменение платы за обращение с ТКО в перспективе зависит от формирования экологической культуры, уверен председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. И региональный парламент готов подключиться к организации этого процесса