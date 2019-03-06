В Воронежской области ограничили движение фур по дорогам регионального значения

СЕГОДНЯ 17:47 2019-03-06T17:51:57+03:00

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С 21 марта по 19 апреля в Воронежской области временно ограничат движение грузовиков по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения. Альтернативные маршруты придется искать водителям фур, которые превышают нагрузку на ось в размере 5 тонн. Соответствующий приказ выпустил департамент дорожной деятельности Воронежской области.

- Временное ограничение введено в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог в период неблагоприятных сезонных природно-климатических условий, - объясняют в пресс-службе облпарвительства.

Проще говоря, дороги могут серьезно пострадать от грузовиков, да и безопасность самих водителей, может быть, под вопросом.

Срок ограничения может быть продлен в случае неблагоприятных природно-климатических условий, но не более чем на 10 дней.

- Кроме того, временное ограничение движения транспортных средств может быть введено с 5 июня по 15 августа 2019 года при дневной температуре воздуха свыше 32 °С, - отметили в облправительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU