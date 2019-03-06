В Воронеже исполнят хиты из 12 мировых мюзиклов

СЕГОДНЯ 17:01 2019-03-06T17:04:15+03:00

Шоу приедет на гастроли в середине марта

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19 марта воронежцам покажут фантастическое шоу "12 мюзиклов". Скрипач-виртуоз Владимир Ветт проведет зрителей по страницам музыкальных историй из 12 популярнейших мировых мюзиклов - «Призрак оперы», «Иисус Христос - супер звезда», «Кошки», «Нотр Дам де Пари», «Метро», "Чикаго", "Ромео и Джульетта", «Скрипач на крыше», "Спартак", Whistle Down the Wind, Bombay Dreams, Mozart L Opera Rock.

Зрителей ждет музыка, ставшая классикой жанра, потрясающий вокал солистов труппы «Империя мюзиклов» (в которую входят Анастасия Гончар, Мария Шорстова, Андрей Белявский, Владимир Дыбский, Алексей Лосихин, Анна Вершкова, Руслан Иванов), десятки шикарных костюмов, высокая хореография и цирковые трюки.

В создании зрелищного представления использованы новейшие постановочные технологии, самые актуальные новшества и тенденции в области сценографии, света и звука, видео-шоу.

Представление пройдет в ВКЗ 19 марта в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU