В Воронеже лед, сорвавшийся с крыши здания Следственного комитета, едва не убил девушку

СЕГОДНЯ 16:23 2019-03-06T16:25:34+03:00

По словам девушки, глыба льда упала совсем рядом с ней. Фото: Марина Алымова, Типичный Воронеж.

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В Центральном районе девушка, шедшая по улице во время обеденного перерыва, едва не стала очередной жертвой свалившегося с крыши льда - он пролетел за ее спиной. Любопытно, что он сорвался с крыши регионального управления Следственного комитета (улица Орджоникидзе, 41). Как раз сотрудники СК возбуждают уголовные дела в случае смерти людей в результате падения снега и льда с крыш. Так что те, кто отвечают за состояние кровли, можно сказать, «попали».

В комментариях желают девушке здоровья и, понятное дело, ругают коммунальщиков. В региональном управлении СК обещали дать комментарий по поводу ЧП позже.

Напомним, 16 февраля сосулька упала на голову пенсионерки на Ленинском проспекте. Женщина получила черепно-мозговую травму. А 17 февраля лед сорвался с карниза дома № 90а на улице 20-летия Октября на проходившую внизу 18-летнюю девушку, ее отвезли в больницу. А 25 марта 2018 года у дома № 2 по улице Театральной свалившаяся глыба льда убила 71-летнего Николая Кочетова. Бывший журналист подрабатывал в этом здании охранником.

ИСТОЧНИК KP.RU