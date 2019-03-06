ДиДюЛя сыграет в Воронеже с симфоническим оркестром

СЕГОДНЯ 16:22 2019-03-06T16:22:25+03:00

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25 марта в Воронеже состоится небывалый по размаху концерт ДиДюЛи. Артист является самым известным инструменталистом в России. Группа "ДиДюЛя" входит в пятерку самых гастролирующих коллективов России, музыканты дают около 150 живых масштабных аншлаговых шоу в год по России и зарубежью. Концертное шоу ДиДюЛи - это феерия звука, света, танца, красивых мелодий и мощнейшей позитивной энергии.

Гитарист-виртуоз в этот раз выступит в Воронеже не только со своей группой, но и в сопровождении большого симфонического оркестра.

Концерт пройдет 25 марта в театре оперы и балета, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU