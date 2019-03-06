Воронежцам споет Сергей Трофимов

СЕГОДНЯ 16:15 2019-03-06T16:16:41+03:00

Изменить размер текста: A A

21 марта в Воронеже выступит Сергей Трофимов. Более чем за два десятилетия на сцене он обрел свой собственный, ни на кого не похожий стиль, его песни проникают глубоко в душу, они об обычной жизни, потому и затрагивают каждого. Концерты Сергея Трофимова славятся неподдельной искренностью и дружеской атмосферой. Он ведет живой разговор с публикой. Секрет успеха артиста в умении исключительно музыкальными и вокальными приемами донести чувства, поделиться своей энергетикой, заставить зрителя все три часа концерта радоваться и сопереживать автору, подпевать и хлопать в ладоши, танцевать в совсем не предназначенных для этого проходах концертных залов.

Артист выступит 21 марта в ВКЗ, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU