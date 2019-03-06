Губернатор Воронежской области подарил часы начальнику регионального ГУ МВД

СЕГОДНЯ 16:12 2019-03-06T16:12:03+03:00

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6 марта губернатор Воронежской области Александр Гусев поздравил Михаила Бородина, начальника регионального ГУ МВД России, с 60-летним юбилеем и вручил ему памятный подарок – именные часы.

В целом же на встрече речь шла об оперативной обстановке в регионе. Михаил Бородин рассказал об усилении контроля над соблюдением правил дорожного движения в зонах пешеходных переходов и остановочных комплексов. Александр Гусев и Михаил Бородин обсудили ряд вопросов, связанных с телефонными мошенничествами в регионе, сбытом фальшивых денежных купюр и преступлениями в сфере оборота банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU