Модель транспортной схемы Воронежа обойдет в 16 миллионов
Ее разработают специалисты из Рязани
Изменить размер текста:
Разработкой комплексной схемы организации дорожного движения для сети Воронежа до 2032 года займется рязанский «Первый центр образовательных услуг». Московское ФАУ «РосдорНИИ» провело закупку у единственного поставщика. Начальная она же максимальная цена договора составила чуть больше 16 миллионов рублей.
До 1 ноября субподрядчику предстоит создать мультимодальную транспортную модель, включающую варианты системы скоростного рельсового транспорта. Кроме того, необходимо подсчитать стоимость и сроки ее разработки самой комплексной схемой организации дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU