Модель транспортной схемы Воронежа обойдет в 16 миллионов

СЕГОДНЯ 16:02 2019-03-06T16:02:44+03:00

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Разработкой комплексной схемы организации дорожного движения для сети Воронежа до 2032 года займется рязанский «Первый центр образовательных услуг». Московское ФАУ «РосдорНИИ» провело закупку у единственного поставщика. Начальная она же максимальная цена договора составила чуть больше 16 миллионов рублей.

До 1 ноября субподрядчику предстоит создать мультимодальную транспортную модель, включающую варианты системы скоростного рельсового транспорта. Кроме того, необходимо подсчитать стоимость и сроки ее разработки самой комплексной схемой организации дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU