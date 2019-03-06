Второй брак для воронежца снова закончился убийством жены

СЕГОДНЯ 15:40 2019-03-06T15:40:30+03:00

Ему грозит до 8 лет тюрьмы

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В дежурную часть полиции на днях позвонил 50-летний житель Ленинского района. Мужчина сказал, что его 56-летняя супруга не подает признаков жизни. Сотрудники скорой медицинской помощи тут же приехали по названному адресу, но им оставалось лишь констатировать смерть женщины.

- Во время осмотра тела сотрудники полиции обнаружили следы от множественных телесных повреждений. Согласно результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила от затяжного заболевания. Кроме того, эксперты зафиксировали множественные переломы ребер и следы гемоторекса на теле потерпевшей, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Оказалось, что супруги злоупотребляли спиртными напитками. Мужчина регулярно избивал жену. Соседи рассказали, что накануне женщина тоже была избита.

Ранее этот мужчина уже был судим за убийство первой супруги. Он признался, что часто избивал жену.

Возбуждено уголовное дело статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчина может отправиться за решетку на 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU