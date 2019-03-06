Воронежский чиновник брал деньги с предпринимателей, чтобы внеплановые проверки стали плановыми

СЕГОДНЯ 14:49 2019-03-06T14:50:19+03:00

Чиновнику грозит от трех до семи лет заключения

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Бывшего сотрудника департамента имущественных и земельных имущественных отношений Воронежской области обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Воронежской области.

По данным следствия, чиновник потребовал от предпринимателя 30 тысяч рублей за предупреждение о внеплановых проверках. Кроме того, представитель ДИЗО предложил, чтобы за нарушения при продаже алкоголя отвечал не сам предприниматель, а продавец - физическое лицо.

- В декабре 2018 года сотрудниками регионального СК, УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области должностное лицо было задержано на месте преступления при передаче ему оставшейся части требуемой суммы в размере 20 тысяч рублей, - сообщают следователи. - Дело направлено в суд.

Чиновнику грозит от трех до семи лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU