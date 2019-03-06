Воронежский чиновник брал деньги с предпринимателей, чтобы внеплановые проверки стали плановыми
Бывшего сотрудника департамента имущественных и земельных имущественных отношений Воронежской области обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Воронежской области.
По данным следствия, чиновник потребовал от предпринимателя 30 тысяч рублей за предупреждение о внеплановых проверках. Кроме того, представитель ДИЗО предложил, чтобы за нарушения при продаже алкоголя отвечал не сам предприниматель, а продавец - физическое лицо.
- В декабре 2018 года сотрудниками регионального СК, УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области должностное лицо было задержано на месте преступления при передаче ему оставшейся части требуемой суммы в размере 20 тысяч рублей, - сообщают следователи. - Дело направлено в суд.
Чиновнику грозит от трех до семи лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU