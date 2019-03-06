2019-03-06T14:46:26+03:00
Общество

Купля-продажа «долевого» жилья будет идти через эскроу-счета

А на возведение дома застройщику, скорее всего, придется брать кредит
Татьяна МИСТЮКОВА
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Новые правила долевого строительства обсудили в минувший понедельник, 4 марта, в Союзе строителей Воронежской области.

В непростом совещании приняли участие заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин, председатель Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин и представители строительной отрасли региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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