В Воронеже пропал 44-летний мужчина

СЕГОДНЯ 14:44 2019-03-06T14:45:53+03:00

Михаила Бороменского нет дома уже 12 дней. Фото: с сайта поискового отряда Лиза Алерт Воронеж.

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт-Воронеж» попросили помощи добровольцев в поисках 44-летнего Михаила Бороменского. Мужчина ушел из дома 22 февраля. С тех его не видели ни близкие, ни знакомые, телефон Михаила молчит.

Приметы Михаила Бороменского: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, лысый, голубые глаза. Был одет в темно-коричневую куртку, темные джинсы, на нем были ботинки и серая шапка.

Если вы что-либо знаете о том, где находится Михаил, или хотите помочь в его поисках, позвоните по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU