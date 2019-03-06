В Воронеже пропал 44-летний мужчина
Его ищут с 22 февраля
Михаила Бороменского нет дома уже 12 дней.Фото: с сайта поискового отряда Лиза Алерт Воронеж.
Изменить размер текста:
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт-Воронеж» попросили помощи добровольцев в поисках 44-летнего Михаила Бороменского. Мужчина ушел из дома 22 февраля. С тех его не видели ни близкие, ни знакомые, телефон Михаила молчит.
Приметы Михаила Бороменского: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, лысый, голубые глаза. Был одет в темно-коричневую куртку, темные джинсы, на нем были ботинки и серая шапка.
Если вы что-либо знаете о том, где находится Михаил, или хотите помочь в его поисках, позвоните по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU