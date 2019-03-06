Исследователи раскрыли, сколько женщин приходится на тысячу мужчин в Воронеже

СЕГОДНЯ 14:38 2019-03-06T16:12:42+03:00

При этом средний возраст женщин региона составил 44,7 года

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На 1000 мужчин в Воронежской области приходится 1178 женщин. При этом в городе это число вырастает до 1204. В селе же наоборот разница меньше – там 1126 женщин. Эти данные в преддверии 8 марта опубликовали в Воронежстате.

Всего в Воронежской области на начало 2018 года проживало 1,26 миллиона женщин. Это 54,1% от общей численности населения региона.

Женщин трудоспособного возраста в нашей области 48,4%. Еще 37,5% старше этого возраста. А моложе – 14,1%.

Средний возраст женщин Воронежской области составляет 44,7 года. Это на 4,7 года больше, чем возраст мужчин.

- Ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила 78,5 года у женщин против 67,5 года у мужчин. То есть в среднем женщины живут на 11 лет больше. До «глубокой» старости женщины также доживают гораздо чаще. Вековой юбилей отметили 270 жительниц области и лишь 39 мужчин, - отмечают специалисты.

По предварительным данным, в 2018 году в области появилось на свет 21 340 младенцев. При этом на 100 родившихся девочек приходилось 105 мальчиков. Доля матерей, родивших первенцев, составила 42,1%. Вторых детей – 41%. Средний возраст роженицы составил 28,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU