В Воронеже запустили стыковочные рейсы на египетские курорты

СЕГОДНЯ 13:48 2019-03-06T13:49:59+03:00

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Авиакомпания Nordwind Airlines запустила чартерные рейсы из воронежского аэропорта в Египет. Туры будут организованы в сотрудничестве с туроператором Pegas Touristik. Об этом сообщили в социальных сетях советник гендиректора аэропорта Андрей Шагунов.

С 6 марта по 12 октября можно будет отправиться в Шарм-эль-шейх. Перелеты будут осуществляться один раз в десять дней. С 26 апреля по 11 октября будет действовать маршрут до Хургады. Перелет также будет возможно только раз в десять дней. Рейсы на египетские курорты будут стыковочными – то есть с перелетом через Анталью. Ожидается, что пассажиров будут перевозить на самолетах Airbus A321.

ИСТОЧНИК KP.RU