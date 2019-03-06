Житель Воронежской области купил несуществующий товар за 180 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:38 2019-03-06T13:40:54+03:00

Нужно всегда понимать, кому именно ты переводишь деньги Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Мошенники, мошенники, мошенники. Отовсюду звучат рассказы о старых и новых схемах. А жертв меньше не становится. Причем попадаются не только доверчивые бабушки и дедушки.

53-летний житель Коминтерновского района нашел сайт по продаже удобрений по оптовой цене. Некий менеджер проконсультировал его по телефону и рассказал детали предстоящей сделки. В итоге мужчина перевел на указанные реквизиты 180 тысяч рублей.

- Связавшись с руководством компании через официальный сайт, мужчина выяснил, что размещенный в объявлении телефон не принадлежит организации, и заявка на поставку к ним не поступала, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

Видимо, мошенники использовали сайт-дубликат, внешний вид которого повторял оригинал.

Как рассказывают в полиции, за вчерашний день в области от мошенников пострадали 12 граждан. Общий ущерб - более полумиллиона рублей.

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Зачастую в схемах мошенников задействованы банковские карты. Предприимчивые товарищи просят потерпевших за определенную услугу или товар перевести им деньги. Воронежские полицейские объяснили, почему трудно отследить, куда ушли средства со счета. (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU