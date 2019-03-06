2019-03-06T13:03:56+03:00
Общество

Воронежстат подсчитал, как подорожали блины к Масленице

Исследователи рассчитали цену порции примерно в 30 блинов
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Сколько денег нужно потратить воронежским хозяйкам, чтобы напечь блинов для своей семьи? Ответ на этот вопрос 6 марта дали в Воронежстате.

Для расчета исследователи взяли классический рецепт: один литр молока, два куриных яйца, 500 граммов пшеничной муки, 100 граммов сахара, 40 граммов подсолнечного масла и 5 граммов соли. Из такого количества ингредиентов получается примерно 30 блинов.

Ориентируясь на этот рецепт и данные о средних потребительских ценах по Воронежской области, стоимость порции блинов обойдется в 85,6 рубля. Год назад эта величина составляла 80,7 рубля. Таким образом, за год стоимость блинов выросла более чем на 6 процентов.

- Наибольшее влияние на удорожание блинов оказали цены на сахар-песок, которые выросли за год на 35.2 процента (цена килограмма сахара на начало марта составила 43.21 рубля). На 22.7 процента подорожали куриные яйца (в среднем 60.27 рубля за десяток). Динамика цен на остальные составляющие варьировалась в интервале 2.8–9.7 процента, - отметили исследователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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