В Воронеже "Приора" сбила женщину с двумя детьми

СЕГОДНЯ 12:46 2019-03-06T12:46:48+03:00

Трехлетний и шестилетний мальчики сейчас в больнице

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Сегодня, 6 марта, примерно в 09.30 утра на улице 45-й Стрелковой Дивизии произошло ДТП с пострадавшими. У дома №7 "Лада-Приора" сбила троих пешеходов: 31-летнюю женщину и двух мальчиков трех и шести лет.

35-летний водитель "Приоры" ехал в сторону улицы Транспортной. По необъяснимой пока причине он не справился с управлением. Пешеходы, которые шли по "зебре", получили травмы. Их всех доставили в больницу.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU