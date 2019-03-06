Мужчина, из-за которого погибли на пожаре его 6-летняя племянница и мать, может сесть на четыре года

СЕГОДНЯ 12:26 2019-03-06T12:42:44+03:00

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В региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело против 34-летнего воронежца.

Сотрудники СК установили, что ночью 17 ноября 2018 года в многоэтажке на улице Димитрова мужчина пил в своей комнате. В соседней в это время спали его 60-летняя мать и шестилетняя племянница. Мужчина закурил, положил тлеющую сигарету на деревянный подлокотник дивана и вышел в туалет. Там он пробыл довольно долго, а когда открыл дверь, увидел, что в квартире уже бушует огонь. Вместо того, чтобы спасать племянницу и мать, 34-летний трус просто выбежал из квартиры.

Пожар был такой силы, что обуглилась дверь и стена рядом с ней.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Квартира после пожара.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Пожилая женщина и маленькая девочка отравились угарным газом и умерли. Примерно через три недели 43-летнего отца погибшей девочки нашли повешенным в гараже его частного дома в Новой Усмани.

Экспертиза показала, что пожар случился из-за сигареты, которая, предположительно, упала на ватное одеяло, лежавшее на диване. Ранее сотрудники ГО и ЧС Воронежа озвучивали версию, что огонь мог загореться из-за оставленного на ночь заряжаться мобильного телефона. Якобы от зарядки посыпались искры, от чего и начался пожар. Эта версия не подтвердилась.

- Под тяжестью собранных доказательств мужчина признал свою вину. Ему предстоит отвечать перед судом по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», - рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального следственного управления СК России Матвей Сладких. – Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU