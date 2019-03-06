В Воронежской области сотрудники "Центра эпидемиологии" в течение года работали на благо сыночка главврача
"Злоупотребление должностными полномочиями" - по этой статье будут судить главного врача филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском и Эртильском районах"). Информацию сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
В декабре 2017 года и январе 2018 года более 40 учреждений - в том числе школы и детсады - Аннинского района заключили договоры на борьбу с крысами. По странному совпадению, индивидуальный предприниматель, получивший заказ, был сыном главврача.
Дальше - больше. Главврач дала указание проводить эти работы своим сотрудникам! В течение года на служебном автомобиле они приезжали в учебные заведения и трудились, фактически, в интересах предпринимателя.
- Следователями анализируется изъятая документация, допрашиваются свидетели, проводится комплекс всех необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, - говорят в СУ СКР по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU