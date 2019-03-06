2019-03-06T11:45:28+03:00
Происшествия

В Воронежской области сотрудники "Центра эпидемиологии" в течение года работали на благо сыночка главврача

Будут судить руководителя филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском и Эртильском районах"
Виктор ПАВЛОВ
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Дератизация - дело хорошее. Но только если все идет по законуДератизация - дело хорошее. Но только если все идет по законуФото: Наталия НЕЧАЕВА
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"Злоупотребление должностными полномочиями" - по этой статье будут судить главного врача филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском и Эртильском районах"). Информацию сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

В декабре 2017 года и январе 2018 года более 40 учреждений - в том числе школы и детсады - Аннинского района заключили договоры на борьбу с крысами. По странному совпадению, индивидуальный предприниматель, получивший заказ, был сыном главврача.

Дальше - больше. Главврач дала указание проводить эти работы своим сотрудникам! В течение года на служебном автомобиле они приезжали в учебные заведения и трудились, фактически, в интересах предпринимателя.

- Следователями анализируется изъятая документация, допрашиваются свидетели, проводится комплекс всех необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, - говорят в СУ СКР по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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