В Воронеже жесткий удар превратил седан в хэтчбек

СЕГОДНЯ 11:33 2019-03-06T11:33:26+03:00

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Сегодня, 6 марта, на улице 45-й Стрелковой Дивизии столкнулись "Лада-Калина" и "Киа-Рио". По данным очевидцев, автомобили двигались в попутном направлении. "Лада" в какой-то момент замедлилась, водитель "Киа" среагировать не успел.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Кроме, конечно, автомобилей. "Калина" получила сильнейший удар, после которого кузов изменился до неузнаваемости. Вся задняя часть ушла куда-то вниз: в этом "хэтчбеке" теперь тяжело опознать седан.

По данным ГУ МВД по Воронежской области, в регионе за вчерашний день зарегистрировано 136 ДТП, из них в Воронеже - 109, в районах - 27. Травмы на дорогах получили 7 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU