Воронежский магазин "Лента" заплатит штраф за окорок из Бразилии

СЕГОДНЯ 11:23 2019-03-06T11:24:03+03:00

К мясной продукции не было ветеринарных документов

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Работой магазина «Лента» на Московском проспекте заинтересовались в Управлении Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям. Там прошла внеплановая выездная проверка.

Специалисты нашли нарушения технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции». Например, мороженный свиной окорок без кости приехал в Воронеж из Бразилии без ветеринарных документов.

- В магазине нарушены условия температурного режима хранения животноводческой продукции, не соблюдается температурный режим при процессе измельчения мяса в мясном цехе, - отмечают в Россельхознадзоре.

Управление обратилось в Арбитражный суд Воронежской области для привлечения ООО «Лента» к административной ответственности. Магазину назначили штраф - 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU