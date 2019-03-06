Новые знакомые изощренно унизили жительницу Воронежа и ограбили ее
36-летняя жительница Железнодорожного района сидела в кафе в компании малознакомых мужчины и женщины. После нескольких бокалов началась ссора. Наша героиня вскочила и ушла, думая, что приключения на этом закончились. Направилась к подруге.
Вскоре на пороге появилась та самая компания. Мужчина и женщина потребовали денежную компенсацию за оскорбления. Попросили ни много ни мало - 11 тысяч рублей. Женщина пошла с ними к банкомату и выдала деньги. Но и этого агрессорам показалось недостаточно. Мужчина несколько раз ударил потерпевшую, забрал у нее золотое кольцо и браслет.
- Опросив возможных очевидцев, сотрудники установили личности и местонахождение подозреваемых. Ранее судимый за имущественные преступления 38-летний местный житель и его 45-летняя сожительница были задержаны по месту жительства, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.
За грабеж парочке грозит до семи лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU