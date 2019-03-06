Банк УРАЛСИБ запустил мобильный банк для малого бизнеса
Мобильный банк «УРАЛСИБ Бизнес» будет удобен клиентам Банка, работающим вне офиса, в том числе, собственникам и владельцам предприятий, которые смогут оперативно отслеживать движения денежных средств и контролировать работу компании.
С помощью «УРАЛСИБ Бизнес» клиент может совершать следующие операции:
Отслеживать остатки на расчетном счете, а также получать и просматривать выписки по счетам
Совершать платежи, в том числе, с использованием шаблонов
Получать информацию об актуальных условиях кредитных продуктов Банка УРАЛСИБ
Отправлять в Банк заявки на получение кредитов и банковских гарантий, а также отслеживать их статус
Отправлять в Банк заявки на получение наличных денежных средств
Получать консультации специалистов Банка в письмах или в режиме реального времени в онлайн-чате
Получать информацию о ближайших офисах и банкоматах Банка
Мобильным приложением «УРАЛСИБ Бизнес» можно воспользоваться с любого смартфона или планшета. Приложение доступно для установки в AppStore или GooglePlay.
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ИСТОЧНИК KP.RU