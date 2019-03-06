Воронежцев предупредили о камере с грозным названием "СКАТ"

СЕГОДНЯ 08:19 2019-03-06T08:20:12+03:00

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В соцсетях воронежских водителей предупредили о появлении новой камеры видеофиксации. Объект расположился на тамбовской трассе у заправки "Лукойл" вблизи Бабяково и Отрадного.

Судя по всему, это прибор "СКАТ-С", который может фиксировать не только превышение скорости, но и ряд других нарушений - выезд на встречную, движение по обочине и так далее. Стоимость комплекса - 2 миллиона 600 тысяч рублей. Водители гадают, насколько быстро он окупится.

Отметим, что основной упор в 2019 году сделают на приборы, фиксирующие непропуск пешеходов. Сейчас таких устройств - всего три. В ближайшее время появятся еще пять.

Всего в области действуют 187 комплексов: 98 стационарных, 86 передвижных (так называемые «треноги»), три мобильных (те, которые могут работать в движении). Кроме того, используется множество муляжей и приборов, которые имитируют сигналы "камер" для радар-детекторов.

ИСТОЧНИК KP.RU