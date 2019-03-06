2019-03-06T09:08:39+03:00
Авто

Замнчальника ГИБДД Воронежской области высказал, что думает об "учителях" на дороге

Игорь Качкин считает, что "настоящий мужчина на это не пойдет"
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Кто прав, а кто виноват? Выяснять на дороге не нужноКто прав, а кто виноват? Выяснять на дороге не нужноФото: Виктор ПАВЛОВ
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Не пропустили водителя, который пытался встроиться в вашу полосу из забитого правого ряда? Оглянитесь: вполне возможно, он уже мчится сзади, чтобы обогнать вас и резко затормозить... Заместитель начальника УГИБДД по Воронежской области Игорь Качкин в эфире радио "КП" (Воронеж, 97.7 FM) прокомментировал поведение таких "учителей":

- Как может человек «учить» другого, нарушая сам? Обычно начинает подрезать, останавливаться. Поток идет, а водители выходят и начинают что-то выяснять... Это просто смешно. Настоящий мужчина на это не пойдет. Он всегда понимает: да, человек совершил ошибку. Но ДТП удалось избежать. Пусть он едет дальше. Думаю, на «учителей» сильно повлияют изменения в законодательстве, которые позволят штрафовать за опасное вождение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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