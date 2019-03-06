2019-03-06T07:01:02+03:00
Общество

Воронежцев удивила разгоняющая лужи снегоуборочная машина

Автомобиль туда-сюда ездил по пустой улице
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот видео.Фото: скриншот видео.
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Воронежцев удивило поведение водителя снегоуборочной машины. Автомобиль разгонял лужи ковшом, разъезжая то в одну, то в другую сторону улицы. Видеозапись момента горожане опубликовали в популярной группе в соцсети накануне.

- Что происходит? - написал под постом автор ролика.

В комментариях горожане сразу же пошутили, сказав, что снегоуборщик играет в ручейки. Кто-то и вовсе решил, что таким образом коммунальщики просто создают видимость работы.

- В Москве облака разгоняют перед парадами, а у нас лужи. У кого на что денег хватает, - написал воронежец.

Но были и те, кто встал на защиту работников.

- Вам не угодишь. Вот не сгонял бы воду, выкладывали бы пост про то, что лужа большая, и коммунальщики не убирают. Теперь сгоняет воду лопатой (ничего удивительного, правильно делает), чтобы вы не плавали в луже. Не сомневаюсь, что вы даже спасибо не сказали водителю, - возразил местный житель.

А как вы считаете, есть ли смысл в действиях коммунальных служб?

Снегоуборщик разгоняет лужи в Воронеже.Автор: Евгений Корольков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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