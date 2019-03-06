2019-03-06T06:00:47+03:00
Общество

Аптеку с риском для жизни обнаружили в Воронеже

С началом оттепели у здания вместе со снегом растаяли и ступеньки
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Елена Пушкина.Фото: Елена Пушкина.
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Воронежцы пожаловались на ужасное состояние здания местной аптеки на улице Моисеева. С началом оттепели у нее растаял не только снег, но и ступеньки. Подняться по ним практически невозможно. Фотографии разрухи горожане опубликовали в популярной группе в соцсети во вторник, 5 марта.

- Аптека с риском для жизни. Сотрудники учреждения говорят, что заявку подали, а ремонт неизвестно когда будет. Фото отправлены на сайт компании, - написал автор снимков.

В комментариях местные жители отметили, что такая ситуация в городе совсем не редкость. Многих возмутило качество материала, из которого все строится. А кто-то посчитал, что бетон не выдержал суровых климатических условий. А как считаете вы?

ИСТОЧНИК KP.RU

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