Аптеку с риском для жизни обнаружили в Воронеже
Воронежцы пожаловались на ужасное состояние здания местной аптеки на улице Моисеева. С началом оттепели у нее растаял не только снег, но и ступеньки. Подняться по ним практически невозможно. Фотографии разрухи горожане опубликовали в популярной группе в соцсети во вторник, 5 марта.
- Аптека с риском для жизни. Сотрудники учреждения говорят, что заявку подали, а ремонт неизвестно когда будет. Фото отправлены на сайт компании, - написал автор снимков.
В комментариях местные жители отметили, что такая ситуация в городе совсем не редкость. Многих возмутило качество материала, из которого все строится. А кто-то посчитал, что бетон не выдержал суровых климатических условий. А как считаете вы?
ИСТОЧНИК KP.RU