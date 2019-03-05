2019-03-05T21:01:59+03:00
Происшествия

В Воронежской области после чемпионата мира остались 50 нигерийцев

Половину из них судебные приставы отправили домой
Юрий КОЗЛОВ
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Нигерийцев приходится заставлять уезжать из Воронежской области.Нигерийцев приходится заставлять уезжать из Воронежской области.Фото: с сайта УФССП РФ по Воронежской области.
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В наследство от чемпионата мира по футболу-2018 в Воронежской области остались не только обновленные стадионы «Чайка» и «Локомотив», но и 50 нелегальных нигерийских болельщиков (47 мужчин и три женщины). Гости из Африки после окончания мундиаля не спешили покидать плодородную черноземную землю.

Помогли им это сделать судебные приставы, проследившие за тем, что нигерийские гости, засидевшиеся в России, улетели из воронежского аэропорта. Пока распрощались только с 25 африканцами. Остальные ждут своей очереди в специальном учреждении для иностранцев, подлежащих депортации.

Всего в 2018 году из Воронежской области выдворили за границу 338 иностранцев и людей без гражданства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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