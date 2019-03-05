2019-03-05T20:26:54+03:00
Происшествия

В Воронежской области гость убил хозяина, который попросил его убираться из дома

Перед этим оба сильно выпили
Юрий КОЗЛОВ
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Дом, где произошло убийство.Дом, где произошло убийство.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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25 февраля в селе Никольское Таловского района 61-летний хозяин дома выпивал с двумя своими гостями. Один из них вечером ушел домой. А утром вернулся и увидел, что хозяин лежит в луже крови мертвый. Мужчина вызвал полицию.

Полицейские и подключившиеся к делу сотрудники Следственного комитета вскоре задержали по подозрению в убийстве третьего участника пьяной вечеринки – 31-летнего местного жителя. Он признался, что в тот вечер заснул. Хозяин растолкал его и велел убираться домой. На что мужчина обиделся, схватил кухонный нож и ударил им в грудь пенсионера.

По части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» кровавому гостю грозит до 15 лет тюрьмы. Суда мужчина будет дожидаться в СИЗО, куда его уже поместили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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