2019-03-05T20:13:45+03:00
Происшествия

В Воронежской области полицейские просят помочь найти водителя, угробившего юношу и девушку в ДТП

Он сидел под домашним арестом и сбежал
Яков СТРОГОВ
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Николай Сторчеусов.Николай Сторчеусов.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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В ГУ МВД России по Воронежской области попросили помощи в розыске 49-летнего Николай Сторчеусова, уроженца села Караяшник Ольховатского района. Мужчину обвиняют в ДТП, в котором погибли двое молодых людей.

По данным следствия, 2 августа 2016 года около 23.45 Сторчеусов, будучи пьяным, сел за руль «Мерседеса» и в Россоши на проспекте Труда столкнулся с 12-й «Ладой». 19-летний водитель отечественной машины, житель села Подгорное, умер на месте. Его ровесница-пассажирка скончалась в больнице.

По решению Россошанского районного суда Сторчеусов сидел под домашним арестом, однако сейчас он сбежал. Между тем по части 6 статьи статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» ему грозит до девяти лет тюрьмы. Если его найдут, то могут дать и по максимуму.

Приметы Николая Сторчеусова: на вид 45-50 лет, рост 180-190 сантиметров, плотного телосложения, светло-русые коротко стриженные волосы, залысины на лбу.

Полицейские просят всех граждан, кто что-либо знает о том, где находится этот мужчина, позвонить в ОМВД России по Россошанскому району по телефонам: 8 (47396) 2-12-78 (дежурная часть), 8-908-144-85-60 или 02, либо отправить письмо по адресу: 396650, Воронежская область, город Россошь, улица Малиновского, дом № 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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