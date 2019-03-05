2019-03-05T19:43:50+03:00
Общество

Воронежцев просят подарить на вокзале блины и оладьи бездомным

А можно еще и сметану, мед и варенье
Юрий КОЗЛОВ
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Блины хотят раздать бездомным у вокзала Воронеж-1.Блины хотят раздать бездомным у вокзала Воронеж-1.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В благотворительной организации «Рассвет», занимающейся помощью бездомным людям, проводят акцию, посвященную Масленичной неделе.

Всех неравнодушных воронежцев просят принести 8 марта в 17 часов к вокзалу Воронеж-1 блины и оладьи. А если удастся еще и захватить с собой мед, варенье и сметану, одноразовые тарелки и салфетки, будет совсем славно. Дата выбрана не потому что будут кормить только бездомных женщин. Дело в том, что бездомных людей угощают на вокзале в 17 часов каждую пятницу. А в этот раз акция просто совпала еще и с Международным женским днем.

Место, где будут раздавать праздничное угощение. Фото: с сайта благотворительной организации "Рассвет".

Место, где будут раздавать праздничное угощение.Фото: с сайта благотворительной организации "Рассвет".

Как еще можно помочь бездомным людям, оказавшимся в Воронеже, смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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