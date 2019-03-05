2019-03-05T19:19:08+03:00
Спорт

Из воронежского «Бурана» ушел слишком дорогой защитник Максим Сергеев

Клуб просто не потянул его контракт
Юрий КОЗЛОВ
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Максим Сергеев.Максим Сергеев.Фото: с сайта ХК «Буран»
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Во вторник, 5 марта, в «Буране» по обоюдному согласию расторгли контракт с одним из ведущих защитников 31-летним Максимом Сергеевым. Переговоры по заключению нового соглашения зашли в тупик. Причина – запросы игрока по зарплате.

- Мы несколько дней вели переговоры с Максимом. Это хороший защитник, и нам бы не хотелось его терять, - рассказал менеджер по спортивным операциям «Бурана» Михаил Бирюков. - Да и ему самому в Воронеже все нравилось. Но, к сожалению, мы не можем потянуть его условия и предложить на следующий сезон контракт, который он хочет. Максим в «Буране» набрал хорошую личную статистику, и я уверен, что у него, кроме нашего клуба есть еще предложения.

В уже окончившемся для «Бурана» сезоне Максим Сергеев в 39 играх забросил три шайбы и отдал 17 результативных передач, заработав при этом 41 минуту на скамейке штрафников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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