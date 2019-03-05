В Воронеже трех оборотней в погонах, «выбивших» из мужчины 16,5 тысяч рублей, все-таки посадили

СЕГОДНЯ 18:54 2019-03-05T18:56:06+03:00

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Во вторник, 5 марта, Воронежский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры на приговор коллег из Левобережного района.

Обвиняемыми по делу проходили три полицейских: два опера 34 и 35 лет и 31-летний участковый. По данным следствия, в январе 2018 года на улице Волжской они задержали мужчину под надуманным предлогом. Полицейские избили его и украли из кармана куртки восемь тысяч рублей. Потом надели наручники, взяли у мужчины ключи от квартиры и пришли к нему домой. Там своровали еще 3,5 тысячи. Потом вывезли человека в лесополосу, похитив при этом из салона его авто пять тысяч рублей.

По первому приговору все трое получили 3,5 года условно с испытательным сроком три года, в течение которого не могли работать в органах внутренних дел. Воронежский областной суд заменил условный срок на аналогичный реальный в колонии общего режима.

Теперь уже бывших полицейских взяли под стражу в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU