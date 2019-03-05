2019-03-05T18:23:32+03:00
Происшествия

В Воронеже передали в суд дело о махинациях директора торгового дома на 30 миллионов

Начальник уже возместил ущерб
Юрий КОЗЛОВ
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Гендиректор пополнил свой кошелек 30 миллионами, но через несколько лет деньги пришлось отдавать.Гендиректор пополнил свой кошелек 30 миллионами, но через несколько лет деньги пришлось отдавать.Фото: из архива «КП»
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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 53-летнего генерального директора ООО «Торговый дом «Метелица». Его обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

По данным следствия, в 2013 и в 2014 году генеральный директор компании, занимающейся куплей-продажей сельхозпродукции, подготовил липовые документы о сделке с подконтрольной ему фирмой. А потом подал в налоговую декларацию по НДС, по которой стал претендовать на получение более 30 миллионов. Эти большие деньги ушли на счет подконтрольной ему фирмы. Махинацию раскрыли сотрудники регионального УФСБ и полицейские.

На предварительном следствии генеральный директор признал свою вину и вернул 30 миллионов рублей. Тем не менее это не освобождает его от уголовной ответственности, - рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.

Максимальное наказание, грозящее гендиректору, - десять лет лишения свободы. Впрочем, учитывая компенсацию ущерба, оно крайне маловероятно.

Напомним, недавно Центральный районный суд вынес приговор фактическому собственнику ООО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» (ООО «КХПК») и финансовому директору этого предприятия. Их привлекли к ответственности за схожую махинацию с декларациями на сумму более 26 миллионов рублей. Оба руководителя получили по три года условно. Ранее гендиректор предприятия получил на год больше. Но также условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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