2019-03-05T17:51:21+03:00
Происшествия

В Нововоронеже убийце прохожего дали 10 лет

Он даже не был знаком со своей жертвой
Юрий КОЗЛОВ
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Удар ножом оказался смертельным.Удар ножом оказался смертельным.Фото: из архива «КП»
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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 29-летнего жителя Нововоронежа.

Около 23 часов 8 апреля 2018 года в Нововоронеже около дома № 8 на улице Ленина этот мужчина поругался с незнакомым прохожим. Молодой человек достал нож и пырнул обидчика в грудь. Мужчину отвезли в больницу, но спасти не смогли. Кроме того, на совести 29-летнего нововоронежца кража из квартиры знакомой и избиение приятеля.

- Мужчина признал свою вину. Суда он дожидался в СИЗО, – рассказал руководитель следственного отдела по городу Нововоронежу регионального следственного управления СК России Андрей Бредихин.

Суд приговорил мужчину к десяти годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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