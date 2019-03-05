В Нововоронеже убийце прохожего дали 10 лет
Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 29-летнего жителя Нововоронежа.
Около 23 часов 8 апреля 2018 года в Нововоронеже около дома № 8 на улице Ленина этот мужчина поругался с незнакомым прохожим. Молодой человек достал нож и пырнул обидчика в грудь. Мужчину отвезли в больницу, но спасти не смогли. Кроме того, на совести 29-летнего нововоронежца кража из квартиры знакомой и избиение приятеля.
- Мужчина признал свою вину. Суда он дожидался в СИЗО, – рассказал руководитель следственного отдела по городу Нововоронежу регионального следственного управления СК России Андрей Бредихин.
Суд приговорил мужчину к десяти годам колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU