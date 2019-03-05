2019-03-05T17:19:56+03:00
Происшествия

В Воронежской области на пожаре погиб мужчина

Трагедия случилась в Острогожском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Зимой в селах, к сожалению, по-прежнему много пожаров.Зимой в селах, к сожалению, по-прежнему много пожаров.Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области
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Во вторник, 5 марта, в селе Терновое Острогожского района загорелся жилой дом.

- О пожаре в нашу дежурную часть сообщили в 12.15, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. – На место ЧП выехали и штатные, и добровольные пожарные – восемь человек на двух машинах. Огонь потушили в 12.55. Пламя сильно повредило стену дома.

После тушения пожара в закопченной комнате обнаружили тело 42-летнего мужчины. Специалисты, работающие на месте ЧП, выясняют причину его смерти, а также определяют, почему загорелся дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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