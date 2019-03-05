В Воронеже откачали огромную лужу на проспекте Революции
Городские коммунальщики готовятся к паводку
фото управы Центрального района
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Городские коммунальщики и дорожники по поручению мэра занялись профилактикой подтоплений улиц. С этой целью в потенциально опасных местах пробивают стоки для талой воды, чистят от снега решетки ливнеприемников с помощью спецтехники вывозят на специальные площадки залежи снега, скопившиеся во время февральских снегопадов.
В понедельник и вторник сотрудники комбината благоустройства Центрального района откачали огромные лужи в переулке Детский у домов 9, 11 и 13, а также на проезжей части дороги на проспекте Революции напротив городской клинической больницы №2.
ИСТОЧНИК KP.RU