2019-03-05T15:29:42+03:00
Общество

В Воронеже откачали огромную лужу на проспекте Революции

Городские коммунальщики готовятся к паводку
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Центрального районафото управы Центрального района
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Городские коммунальщики и дорожники по поручению мэра занялись профилактикой подтоплений улиц. С этой целью в потенциально опасных местах пробивают стоки для талой воды, чистят от снега решетки ливнеприемников с помощью спецтехники вывозят на специальные площадки залежи снега, скопившиеся во время февральских снегопадов.

В понедельник и вторник сотрудники комбината благоустройства Центрального района откачали огромные лужи в переулке Детский у домов 9, 11 и 13, а также на проезжей части дороги на проспекте Революции напротив городской клинической больницы №2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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